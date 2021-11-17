Если какая-то ТЭЦ производит много электроэнергии, это не значит, что она обеспечит ею всю Украину, - эксперт

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Веерные отключения - это следствие того, что в стране несбалансированная система

В Украине ежемесячно происходит дисбаланс в экономике, который покроют за наши деньги. Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута.

"Сегодня премьер, президент, СН постоянно говорят, что" вы это нагоняете?". И они не понимают, что даже если у нас баланс в целом по электроэнергии в стране может быть обеспечен, но если не будет работать, например, "Трипольская" - то это означает, что у нас проблема с перетоками.

Если у нас в каком - то городе очень много электроэнергии мы можем производить, то это не значит, что мы обеспечим всю страну", - подчеркнул он.

По словам Таруты, веерные отключения – это следствие того, что в Украине несбалансированная система.

"Веерные отключения – это как раз следствие того, что несбалансированная система и необеспеченная полностью всеми Тэцами, которые у нас есть, всеми мощностями (лучше заменить на мощностями), которые мы имеем. И когда у нас сегодня остановлено 22-23 блока, это означает, что есть большая проблема", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что с завтрашнего дня, 18 ноября, Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину. Это предусматривает установленный порядок в рамках контрактных отношений. Возможность дальнейшей поставки будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей.