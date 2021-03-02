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ЕС запустит программу поддержки экономического развития Донбасса, - президент Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

По словам политика, она стартует в текущем году

Европейский Союз в этом году планирует начать новую программу поддержки экономического развития Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает ОП.

В частности, он отметил, что Европейский Союз ранее оказал значительную поддержку Киеву для смягчения влияния конфликта на востоке Украины.

"В этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и оказанию государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", – отметил Мишель.

Президент Европейского совета выразил убеждение, что полное прекращение огня, открытие большего числа пунктов въезда-выезда, дальнейшая работа по гуманитарному разминированию улучшит жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения, и ЕС готов поддерживать эти усилия.

По словам Мишеля, в ЕС ожидают, что Россия обеспечит полный доступ СММ ОБСЕ ко всем территориям Украины, которые сейчас не контролируются правительством, а пандемия COVID-19 не должна использоваться как повод для дальнейшего отделения этих территорий от Украины.

"Мы также призываем Россию вернуться в общий центр контроля и координации", – добавил президент Европейского совета.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для открытия КПВВ на Донбассе со стороны неподконтрольных территорий необходимо провести нормандскую встречу.

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