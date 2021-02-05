Энергоносители в мире дешевеют, только в нашей "стране зазеркалья" они постоянно растут, – Бондаренко

Елена Бондаренко Скриншот видео

Оказывается, Украина не в Европе и цены у нас не европейские

Энергоносители в мире дешевеют, только в Украине, как в какой-то "стране зазеркалья" они постоянно растут.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" заявила народный депутат Украины нескольких созывов Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко подчеркнула, что основная цель нынешнего и. о. министра энергетики Юрия Витренко, который на самом деле является агентом иностранного влияния в Украине, не разбираться с тарифным кризисом, а, по сути, как в плохом магазине продавать украинцам хлам.

"Украина - лишь рынок сбыта. Нам будут поставлять некачественную вакцину, некачественное топливо, по завышенным ценам мы будем получать американские локомотивы, зная, что свои простаивают и на них заказов нет. То есть мы рассматриваемся исключительно как третьесортный рынок сбыта. Поэтому требовать от Витренко, чтобы он думал о нас, о тарифах, это из раздела сказок", – отметила политик.

Вместе с тем Елена Бондаренко обратила внимание на то, что цены на энергоносители в Украине отнюдь не соответствуют мировым.

"У нас мировая тенденция какая: все энергоносители, кроме водных ресурсов, в мире дешевеют. Дешевеют! Только в одной нашей стране зазеркалья энергоносители постоянно дорожают в цене. Как такое может быть? Мы что, на какой-то другой планете живем? У нас что, какие-то другие условия? Если бы у нас не было "тарифного Майдана", мы бы платили около 10 тысяч гривен до тысячи кубов газа без транспортировки. При том, что Европа платит за тысячу кубов газа 8 тысяч гривен. То есть Европа сейчас покупает газ дешевле, чем его покупает Украина. Так какой это свободный рынок? Какова мировая тенденция? Где евроинтеграция? Оказывается, мы не в Европе и цены у нас не европейские", – подчеркнула Бондаренко.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).

Как сообщали, Кабмин имеет два варианта, как снижать тарифы на газ.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины предложили с 1 февраля создать "уязвимую" группу потребителей и уменьшить для них цены на газ.

Также сообщали, что в Украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатье отказываются платить за газ.