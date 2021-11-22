Энергоатом и Westinghouse договорились о достройке блоков ХАЭС

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Американская компания достроит третий и четвертый энергоблоки

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились о совместной достройке двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, договор был подписан в Киеве во время международной конференции "Атомные возможности для развития страны".

Соглашение подписали врио президента Энергоатома Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман. Предполагается, что американская компания достроит третий и четвертый энергоблоки ХАЭС.

Известно, что энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроєктовані на мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря строительную готовность 3-го блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 4-го – на 28%, в 1990 году-за "постчернобыльский" мораторий на строительство новых АЭС проект приостановили.

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Напомним, 31 августа в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон (США) стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще четырех блоков общей стоимостью до 30 млрд долларов США.