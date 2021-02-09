Эксперт предостерег, что через 3-5 лет Украина может потерять "Мотор Сич"

Олег Стариков Скріншот із відео

Олег Стариков посоветовал высшему военно-политическому руководству Украины обратиться к администрации Байдена с требованием

Если ситуация не изменится, через 3-5 лет Украина может потерять бриллиант высокотехнологичного машиностроения – "Мотор Сич".

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил военный обозреватель Олег Стариков.

Гость студии отметил, что Украина оказалась на пересечении геополитического противодействия между США и Китаем, которые ведут между собой технологическую, идеологическую и высокоинтеллектуальную войну.

"Что такое "Мотор Сич"? "Мотор Сич" на уровне производства "Сименс", производства двигателей "Аэробус" и "Боинг". Третье предприятие в мире, высокотехнологическое. Так вот, реально что происходит: если Украина начнет торговать в КНР, то туда пойдут двигатели на армейскую авиацию Ми-8 и двигатели на крылатые ракеты. Украине что выбирать: геополитический, военный партнер США и торговый партнер КНР. Высшее военно-политическое руководство выбрало первое. Что должно сделать взамен высшее военно-политическое руководство Украины? Оно должно обратиться к администрации Байдена сейчас - если вы ломаете и ликвидируете предприятие, потому что никто его покупать не будет, то вы должны, во-первых, зайти сюда с инвестициями в высокие технологии, обеспечить работой и закупать то, что производит "Мотор Сич", себе. Это должно быть требованием правительства, а не то, что "чего изволите?" – подчеркнул эксперт.

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Олег Стариков резюмировал: "Делаю вывод: если и дальше такая ситуация будет продолжаться, через 3-5 лет мы потеряем этот алмаз нашего высокотехнологического машиностроения, и там ничего не будет".

Как сообщали, 29 января Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране. В частности, в санкционный список включили гражданина КНР Ван Цзина и компанию Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.