Экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса, - Кабмин

За четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5%,

Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, которую вызвала пандемия коронавируса COVID-19. За первые четыре месяца 2021 года заметный рост показала промышленность и розничная торговля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook .

По его словам, уже за первые четыре месяца 2021 года фиксируются позитивные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

В частности, рост промышленности в апреле ускорился до 13% (против апреля 2020 года). А за четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5%. Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.

В свою очередь, розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А средняя зарплата за апрель 2021 года была на 30% выше той, которая была за апрель прошлого года.

Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос почти на 20%. Основные рынки - Китай (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, страны Африки и Южной Америки.

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Напомним, ранее Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%. В частности, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность показывают положительные тренды.