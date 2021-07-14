ЕИБ предоставит Украине 340 млн евро: На что пойдут средства

Европейский инвестиционный банк Фото из открытых источников

Средства пойдут в частности на восстановление социальной инфраструктуры на Донбассе

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о восстановлении социальной инфраструктуры на Донбассе. Таким образом, Украина получит 340 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Средства, полученные от ЕИБ, пойдут на модернизацию инфраструктуры регионов, которые принимают наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. В частности, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилья для переселенцев, школ, медицинских учреждений и социальных центров.

Программа ориентирована на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, прилегающие области: Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую, а также горсоветы в других областях.

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Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 300 млн евро кредита для повышения энергоэффективности общественных зданий.