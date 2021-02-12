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ЕИБ предоставит Украине 270 миллионов евро на развитие аэропорта " Борисполь"

В правительстве ожидают увеличения пассажиропотока через аэропорт до 56 миллионов в 2040 году

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта " =Борисполь". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Отмечается, что соответствующие договоренности были подписаны главой правительства и президентом ЕИБ Вернером Хойером в Люксембурге. Деньги планируют направить на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

По словам премьера, сотрудничество с банком позволит увеличить пассажиропоток "Борисполя" до 56 миллионов в 2040 году.

"Мы не только качественно модернизируем аэродром, но и ожидаем увеличить пассажиропоток через аэропорт до 56 миллионов в 2040 году, в частности за счет повышения технического оснащения, конкурентоспособности предприятия, расширения маршрутной сети и привлечения новых авиаперевозчиков", – сказал Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что Украина получит 50 миллионов евро от Европейского Инвестиционного Банка на закупку вакцин и холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".

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