Эффект от "энергетического безвиза" может составить 1,5 миллиардов долларов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Правительственный портал

Ранее на форуме Украина-ЕС он отметил преимущества интеграции

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза", по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиардов долларов ежегодно. Об этом он написал в Facebook.

Энергетический безвиз с ЕС-это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

Ранее на форуме Украина-ЕС он отметил преимущества интеграции.

"Первое - энергетическая независимость и безопасность. Второе - прозрачность и демонополизация. Третье - экспортные возможности. Четвертое - декарбонизация. Пятое - обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности сохранение энергии", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год.