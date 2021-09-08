Единственным законным средством платежа в Украине остается гривна, – Шевченко

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Так глава Нацбанка отреагировал на легализацию криптовалюты в Украине

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко приветствовал принятие Верховной Радой закона "о виртуальных активах", но подчеркнул, что единственным законным средством платежа в стране остается гривна. Об этом он написал в своем Facebook.

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где проходят торги виртуальными активами. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну.

После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощных стимулов для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценения их сбережений", - отметил глава НБУ.

В то же время Шевченко подчеркнул, что единственным законным средством платежа остается гривна.

"Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику", - написал он.

Кроме того, по его словам, сейчас изучается возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского - СBDC) - е-гривны.

"Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Согласно е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - резюмировал глава Нацбанка.

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Напомним, сегодня, 8 сентября, Верховная Рада Украины легализовала виртуальные активы. Соответствующий законопроект № 3637 во втором чтении поддержали 276 нардепов.