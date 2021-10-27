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Два месяца налоговой амнистии: задекларировали более 100 миллионов

Фото из открытых источников

В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн

От старта налоговой амнистии 1 сентября украинцы задекларировали уже 111 млн грн. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.

"Динамика положительная, с каждым днем граждане подают все больше деклараций, проблем с процессом оформления нет", – сообщил Гетманцев.

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Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и пповышение налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

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