Доступные кредиты: Правительство внесло важные изменения для предпринимателей

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Кроме этого, Кабмин ввел государственную программу финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

Кабинет министров изменил условия получения дешевой ипотеки и дополнил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Как отмечается, отныне предприниматели с годовым доходом до 50 миллионов гривен смогут получить льготные кредиты на сумму до 1 миллиона гривен по ставке 12% годовых. При этом не нужен залог – кредит может обеспечить поручитель.

"Одними из главных приоритетов Минфина остается развитие рынка услуг кредитования предпринимателей и создание финансовых механизмов для запуска ипотечных инструментов. Мы всегда готовы к вызовам и усовершенствованию таких программ",

- отметил заместитель ведомства по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Известно, что объем помощи в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" увеличат благодаря объединению средств государственного и местных бюджетов.

Условия для получения ипотеки под 7% упростят, а именно изменят требования к объекту недвижимости:

отменили возрастные ограничения к недвижимому имуществу.

увеличили лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Кроме того, появится новая госпрограмма – государство частично компенсирует расходы бизнеса на уплату базового вознаграждения по лизинговым договором до уровня 5, 7 или 9% годовых.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил важность усиления инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и дал задание Министерству финансов совместно с главами областей проработать механизмы ее совершенствования.





