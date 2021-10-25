home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Доступные кредиты: Правительство внесло важные изменения для предпринимателей

Фото из открытых источников

Кроме этого, Кабмин ввел государственную программу финансового лизинга для субъектов микро, малого и среднего бизнеса.

Кабинет министров изменил условия получения дешевой ипотеки и дополнил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Как отмечается, отныне предприниматели с годовым доходом до 50 миллионов гривен смогут получить льготные кредиты на сумму до 1 миллиона гривен по ставке 12% годовых. При этом не нужен залог – кредит может обеспечить поручитель.

"Одними из главных приоритетов Минфина остается развитие рынка услуг кредитования предпринимателей и создание финансовых механизмов для запуска ипотечных инструментов. Мы всегда готовы к вызовам и усовершенствованию таких программ",
- отметил заместитель ведомства по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Известно, что объем помощи в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" увеличат благодаря объединению средств государственного и местных бюджетов.

Условия для получения ипотеки под 7% упростят, а именно изменят требования к объекту недвижимости:

  • отменили возрастные ограничения к недвижимому имуществу.
  • увеличили лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Кроме того, появится новая госпрограмма – государство частично компенсирует расходы бизнеса на уплату базового вознаграждения по лизинговым договором до уровня 5, 7 или 9% годовых.

Новости по теме: В Украине будут выдавать по-новому микрокредиты: Что Нацбанк изменил в правилах и почему

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил важность усиления инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и дал задание Министерству финансов совместно с главами областей проработать механизмы ее совершенствования. 



Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Харьковской области мужчина напал на COVID-отделение В Харьковской области разоблачили схему фальсификации результатов тестов на COVID-19 В Харьковской области ужесточают карантинные ограничения В Украине три области уже на этой неделе могут перевести в красную зону

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект