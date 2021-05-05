Доставка пенсий почтой: ПФУ подготовил условия конкурса

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До определения победителя выплаты будет доставлять "Укрпочта"

Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии и денежные помощи украинцам по месту фактического проживания получателей. Об этом говорится на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно им, к участию в конкурсе допускаются операторы почтовой связи, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг почтовой связи в течение не менее чем пять лет.

Также операторы должны предоставлять услуги в административно-территориальных единицах, в которых работают главные управления Пенсионного фонда Украины, структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения местных администраций и общин.

Кроме этого, за операторами почтовой связи остается необходимость финансовой и материально-технической способности обеспечить сохранность средств, предназначенных для выплаты пенсий и денежной помощи, и их доставку получателям.

Стало известно, что до объявления результатов конкурса пенсию украинцам будет доставлять "Укрпочта".

Напомним, что в Украине с 1 апреля Кабмин увеличил тарифы на оплату услуг "Укрпочты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме.