Доллар заметно вырос в цене после заседания ФРС

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Для украинской гривны, последствия усиления в США сгладят другие центробанки, которые продолжают " печатать деньги"

Доллар резко подорожал после заседания Федеральной резервной системы США, которая дала сигнал о предстоящем ужесточении политики. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевых мировых валют, показал рост почти на 2 процентных пункта за три дня – рекордный с обвала рынков в марте 2020 года.

Курс евро к доллару снизился с 1,22 до 1,187 доллара за евро, обновляя минимумы за два месяца.

Британский фунт потерял 0,3% к американской валюте и торгуется на самом низком значении за 6 недель.

"Доллар, скорее всего, будет сильнее валют-аналогов по итогам года за счет более высоких ставок и темпов роста экономики", – говорит Андреас Стено Ларсен, стратег Nordea. Он прогнозирует снижение евро до 1,15 доллара во второй половине года.

В августе ФРС, вероятно, даст четкий сигнал о планах свернуть количественное смягчение, считают в ING.

Для сырьевых и высокодоходных валют, таких как бразильский реал, чилийский песо и украинская гривна, последствия усиления в США сгладят другие центробанки, которые продолжают "печатать деньги". Это, в частности, Европейский центральный банк и Банк Японии.

"По мере того, как Федерзерв движется к нормализации политики, евро и иена вероятно займут место валют фондирования для операций саггу-trade", – пишет ING.

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