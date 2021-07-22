Доллар укрепился по отношению к гривне: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 2 коп., евро - на 3 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, 22 июля доллар составляет 27,24 грн, евро – 32,06 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,366 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара увеличился на 2 коп. Евро подорожал на 3 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют на уровне 27,22 грн за доллар и 32,03 грн за евро.