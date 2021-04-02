Доллар подорожал на 1 коп.: Курсы валют от НБУ

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Доллар подорожал на 1 коп., евро - на 8 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 2 апреля доллар составляет 27,83 грн, евро – 32,70 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,365 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 6 коп. Евро подорожал на 8 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс валют на уровне 27,82 грн за доллар и 32,62 грн за евро.