Доллар дешевеет из – за веры инвесторов в восстановление экономики, - FT

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Также этому способствует ускорение темпов вакцинации

Доллар не растет по отношению к другим резервным валютам уже месяц – рекордно долго с лета 2020 года. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечается, рост резервной валюты – следствие оптимизма инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии.

Месячный период ослабления доллара произошел после бурного роста валюты в марте, когда на фоне быстрого роста экономики США инвесторы предполагали, что рост инфляции заставит Федеральную резервную систему сократить поддержку экономики, что повысило бы доходность американских гособлигаций и підтягнуло бы доллар к большинству других основных валют.

Но в апреле, на фоне ускорения темпов вакцинации в ЕС и рост оптимизма относительно мировой экономики, индекс доллара потерял 2,7% своей стоимости, в то время как наибольший рост продемонстрировали валюты, привязанные к сырьевых активов.

Самой динамичной валютой месяца стал бразильский реал, а евро поднялся на 3% и торгуется на уровне 1,2 доллара.

Несмотря на то, что в первом квартале еврозона погрузилась в рецессию, аналитики ожидают, что по мере наращивания темпов вакцинации экономическая активность ЕС вернется в привычное русло.

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Ранее сообщалось, что Нацбанк не будет сдерживать курс гривны даже если он будет значительно отличаться от уровня, который заложен в госбюджете и других планах.