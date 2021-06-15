Долг за газ: ВР одобрила законопроект о реструктуризации 100 млрд гривен

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За этот законопроект проголосовал 301 депутат

Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании задолженности предприятий теплокоммунэнерго. Трансляцию заседания вел телеканал"Рада".

За данный законопроект проголосовал 301 депутат.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что по состоянию на 1 мая 2021 года размер задолженности может превысить 100 миллиардов гривен.

Новости по теме: Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России

Он предполагает проведение взаиморасчетов между участниками рынка природного газа с привлечением средств государственного бюджета, а также реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях.

Согласно документу, предприятиям спишут пеню, штрафы и финансовые санкции, начисленные на задолженность.

Также законопроект предлагает внести ряд изменений в закон Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители", в частности перенести расчетную дату с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021-го.

Предлагается уточнить процедуру реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам автора законопроекта, председателя подкомитета энергокомитета Верховной Рады Остапа Шипайло (фракция "Слуга народа"), часть долгов, которые не были учтены в счетах потребителей, связана с недостатками государственного регулирования, они не имеют источников погашения.

"Переводить их на тарифы будущих периодов безответственно, особенно в кризисное время. Но в таких условиях предприятия ТКЭ не могут качественно готовиться к отопительному сезону, а это чревато технологическим кризисом зимой", — заявил он.

По словам Шипайло, проголосованный сегодня законопроект является первым шагом для урегулирования долгов.

"Второй шаг-фактически расчеты. Для этого, ориентировочно, в сентябре Раде будет предложено второй законопроект об изменениях в госбюджет, в котором будут прописаны четкие подтвержденные цифры долгов, подлежащих компенсации, а также источники проведения таких расчетов под присмотром Министерства финансов", — добавил нардеп.

Новости по теме: В Украине могут значительно повысить цену на газ: Названо условие

Напомним, ранее мы писали, почему растут тарифы на газ в Украине и сколько будем платить в июне.

Как известно, Кабинет министров Украины отказался от государственного регулирования цен на голубое топливо, дескать, медлить с внедрением рынка газа в стране и дальше нельзя.