Долг за газ: ВР одобрила законопроект о реструктуризации 100 млрд гривен
За этот законопроект проголосовал 301 депутат
Верховная Рада приняла законопроект об урегулировании задолженности предприятий теплокоммунэнерго. Трансляцию заседания вел телеканал"Рада".
За данный законопроект проголосовал 301 депутат.
В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что по состоянию на 1 мая 2021 года размер задолженности может превысить 100 миллиардов гривен.
Он предполагает проведение взаиморасчетов между участниками рынка природного газа с привлечением средств государственного бюджета, а также реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях.
Согласно документу, предприятиям спишут пеню, штрафы и финансовые санкции, начисленные на задолженность.
Также законопроект предлагает внести ряд изменений в закон Украины "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители", в частности перенести расчетную дату с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021-го.
Предлагается уточнить процедуру реструктуризации долгов субъектов хозяйствования, которые расположены на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
По словам автора законопроекта, председателя подкомитета энергокомитета Верховной Рады Остапа Шипайло (фракция "Слуга народа"), часть долгов, которые не были учтены в счетах потребителей, связана с недостатками государственного регулирования, они не имеют источников погашения.
"Переводить их на тарифы будущих периодов безответственно, особенно в кризисное время. Но в таких условиях предприятия ТКЭ не могут качественно готовиться к отопительному сезону, а это чревато технологическим кризисом зимой", — заявил он.
По словам Шипайло, проголосованный сегодня законопроект является первым шагом для урегулирования долгов.
"Второй шаг-фактически расчеты. Для этого, ориентировочно, в сентябре Раде будет предложено второй законопроект об изменениях в госбюджет, в котором будут прописаны четкие подтвержденные цифры долгов, подлежащих компенсации, а также источники проведения таких расчетов под присмотром Министерства финансов", — добавил нардеп.
Напомним, ранее мы писали, почему растут тарифы на газ в Украине и сколько будем платить в июне.
Как известно, Кабинет министров Украины отказался от государственного регулирования цен на голубое топливо, дескать, медлить с внедрением рынка газа в стране и дальше нельзя.