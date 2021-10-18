До конца года буханка хлеба в Украине подорожает на 20-30%: Эксперт назвал причину

Фото из открытых источников

Размер подорожания будет колебаться в зависимости от региона и логистики

До конца года буханка хлеба в Украине подорожает на 20-30%. Такой прогноз дал экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире "Першого Незалежного".



"На фоне понижения покупательской способности будут вынуждены поднимать цены, конечно, будут, если в буханку хлеба, чтобы произвести – половина в буханке хлеба – это энергоносители. Если энергоносители подорожают в два раза – то вот эта половина стала в два раза дороже. То есть уже есть прогноз, что до конца года буханка хлеба в зависимости от региона Украины и логистики подорожает от 20% до 30%", – сказал он.

Также Атаманюк добавил, что такое состояние экономики называется стагфляция – это, когда на фоне понижения покупательской способности видится рост цен.

Новости по теме: К концу года хлеб может подорожать на 15-20%

Напомним, кроме того, Юрий Атаманюк считает, что из-за подорожания энергоносителей 91% действующих предприятий Украины станут убыточными. В первую очередь это коснется химической промышленности.