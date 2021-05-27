До 13,50 грн за кубометр: Поставщики назвали базовые годовые цены на газ

Также уже есть расценки месячной стоимости газа на июнь

Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ. Также определили месячные цены газа на июнь 2021 года, сообщает "ГазПравда".

Так, месячные предложения компаний определены в размерах от 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Летние предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

К примеру, у поставщиков ООО "ЙЕ энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 года ниже, чем годовое предложение. Для примера, в ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – годовая цена).

Однако у нескольких поставщиков - "ООО "Закарпатье ЭнергосбыТ", ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ООО "ГЛАСКОМЕРЦ" - наоборот годовое предложение является более выгодным.

Компания "КиевГазЭнерджи", в которой еще месяц назад перестал работать сайт, до сих пор не обнародовала свою летнюю предложение и месячную цену газа на июнь. Как сообщала ранее "ГазПравда", компанию за данное нарушение ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ПОН) также пока неизвестны.

Напомним, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут меняться лишь в сторону снижения. С 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.