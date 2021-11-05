Дефицит Пенсионного фонда продолжает расти: Не хватает 14,7 млрд грн

За январь – октябрь 2021 года из всех источников финансирования поступило 416,5 млрд грн, из которых собственные доходы составили 270,4 млрд грн

Общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты Пенсионного фонда Украины с начала 2021 года составили 431,2 млрд гривен, а в бюджет Фонда поступило 416,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств ПФУ достиг 14,7 млрд гривен, передает пресс-служба Фонда .

"По оперативным данным в бюджет Пенсионного фонда Украины за январь – октябрь 2021 года из всех источников финансирования поступило 416,5 млрд грн, из которых собственные доходы составили 270,4 млрд грн (из которых 23,1 млрд грн – средства из Государственного бюджета Украины за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения размера единого взноса, предусмотренного частями 13 и 14 статьи 8 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"), что на 43,7 млрд грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", – говорится в сообщении.

Кроме того, с Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 146, 1 млрд грн.

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Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что дефицит Пенсионного фонда Украины уже приближается к 170 млрд грн. Сейчас в государственной пенсионной системе взносы уплачиваются только для 36% населения в возрасте 15-64 лет.