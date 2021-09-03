Дальше будет дороже, и намного дороже, - Марунич о рынке электроэнергии

Дмитрий Марунич genplanua.com

Сейчас цена остается низкой на отопительный период

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предупредил, что далее цена на электроенергию будет только повышаться. Об этом он заявил в эфире Першого незалежного.

"Цена электрической энергии для крупных промышленных потребителей в отдельные периоды, особенно 2021 года, была низкой до какого-то периода, пока были ограничения на рынке и действовали до 1 августа. И реально низкой и остается низкой. То, что произошло еще 2 года назад, то есть, та реформа рынка, которая была закреплена законом о рынке электроэнергии или даже не закреплена, а вызвана – она привела к ряду последствий, которые мы сейчас имеем в настоящее время. Это полная разрегулированность рынка, колоссальные долги, относительно низкая цена для крупных промышленных потребителей и непонятные перспективы для бытовых потребителей. Потому что, то, что мы сейчас имеем это временно, это только на отопительный период. Дальше будет дороже и намного дороже", - сказав он.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики продлило действие черного списка на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года.