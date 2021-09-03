Дальше будет дороже, и намного дороже, - Марунич о рынке электроэнергии
Сейчас цена остается низкой на отопительный период
Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предупредил, что далее цена на электроенергию будет только повышаться. Об этом он заявил в эфире Першого незалежного.
"Цена электрической энергии для крупных промышленных потребителей в отдельные периоды, особенно 2021 года, была низкой до какого-то периода, пока были ограничения на рынке и действовали до 1 августа. И реально низкой и остается низкой. То, что произошло еще 2 года назад, то есть, та реформа рынка, которая была закреплена законом о рынке электроэнергии или даже не закреплена, а вызвана – она привела к ряду последствий, которые мы сейчас имеем в настоящее время. Это полная разрегулированность рынка, колоссальные долги, относительно низкая цена для крупных промышленных потребителей и непонятные перспективы для бытовых потребителей. Потому что, то, что мы сейчас имеем это временно, это только на отопительный период. Дальше будет дороже и намного дороже", - сказав он.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики продлило действие черного списка на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года.