Чтобы украинская ГТС не превратилась в металлолом, нужно создавать газотранспортный консорциум, - Атаманюк

Юрий Атаманюк Фото из открытых источников

Консорциум должен состоять из Германии, России и Украины

Для того, чтобы украинская газотранспортная система система не простаивала, Украине нужно создать консорциум. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Подписывались бумаги еще Кучмой о создании газотранспортного консорциума. Это единственный вариант, быстрый сегодня - заключить прямой договор, как заключили венгры. Нужен прямой контракт без этих всяких лозунгов лишних. Нужно поставить вопрос – сохранить, чтобы не дать превратить эту трубу в металлолом, потому что им выгодно, они забирают транзит, им выгодно строить дальше", - сказал Атаманюк.

Поэтому, по его словам, нужно заключить консорциум, где 33% будет иметь Германия, 33% Россия и 34% Украина, для морального успокоения на 1% больше.

"Где мы будем гарантированы, что нас загрузят сырьем, где мы будем гарантированы, что у нас будет сбыт и мы будем иметь свой газ. Представьте себе, как мы неконкурентными становимся. Мало того, что у нас технологий нету, так теперь еще представьте, что наши предприятия сегодняшние украинские на энергоносители в 4 раза больше должны платить, чем немецкие предприятия. Это же идет дальше следующий виток такой деиндустриализации – и с каждым следующим закрытым заводом опять идет цепная реакция: трудовое активное население уезжает туда, создает все блага там, а тут остаётся и продолжается вот эта депрессия, которая будет только расширяться", - добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская газотранспортная система не потребует модернизации для транспортировки биометана.