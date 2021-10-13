Что будет с курсом валют до конца месяца: Аналитики дали прогноз

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Из-за нервозности на рынке прогнозируется рост курса

Аналитики прогнозируют рост курса валют до конца октября из-за нервозности на рынке. И это несмотря на то, что курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривен - минимума более чем за 1,5 года. Об этом говорилось в материале "РБК-Украина".

По словам главного дилера департамента казначейства и финансовых рынков "ОТП Банка" Антона Куренного, грядущие длинные выходные, налоговые платежи и аукционы Минфина по размещению ОВГЗ, которые могут привлечь нерезидентов ближе к большому погашению в конце месяца, позволят курсу оставаться в узком диапазоне 26,30-26,60 гривен/доллар.

"Также наблюдаем за интенсивностью покупок от регулятора. Пока остается ощущение, что гривна уже побывала на минимумах года - 26,30 гривен/доллар", - отметил он.

А у "Идея Банка" прогнозируют, что в ближайшие одну-две недели курс будет находиться в диапазоне 26-26,50 гривен/доллар. Также в Eavex Capital указывают, что к концу октября курс гривны к доллару может с легкостью уйти до уровня 27,2 гривен/доллар.

"До конца октября курс не должен подняться выше 27 гривен/доллар. Экспортная выручка от аграриев продолжает заходить в страну, так же как и выручка от железной руды. Это будет сдерживать ослабление гривны, - пояснил трейдер группы ICU Виталий Сивач.

"Какая-то нервозность уже ощущается на рынке. Например, портфель нерезидентов в ОВГЗ прекратил рост, а в течение сентября начал, наоборот, снижаться. Доходность на гривневых 3-месячных беспоставочных форвардах (UAH NDF) выросла с 6% до 9,5% в течение месяца. Оба факторы сигнализируют, что нерезиденты не верят в курс доллара на уровне 26,30 и ожидают ослабления гривны", - подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, биткоин снова приблизился к своему историческому максимуму. В понедельник, 11 октября, криптовалюта превысила цену в 57 тысяч долларов.