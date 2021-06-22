В Украине цены на железнодорожные билеты повысятся минимум на 25%, - прогноз правительства

В дальнейшем тарифы будут расти немного быстрее инфляции - на 6,5% в 2023 и 2024 году

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 26%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года. Об этом информирует "РБК-Украина".

Сообщается, что в 2020 году железнодорожные перевозки подорожали на 6,1%.

В дальнейшем тарифы будут расти чуть быстрее инфляции - на 6,5% в 2023 и в 2024 году.

Предварительно, тарифы на железнодорожную перевозку начали поднимать с апреля 2021 года. Постепенный ежемесячный рост тарифов в целом составит 22% к концу 2021 года.

До этого билеты на поезда дорожали в 2018 году: в мае и октябре - по 12%. В 2019 году также планировалось повысить тарифы дважды - на 12% с 1 апреля и на 12% с 1 октября.

Индексация была заложена в финансовый план "Укрзализныци", но в итоге принята не была.

В 2020 году повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом было запланировано с 1 марта. Цены должны были расти на 2% ежемесячно.

Однако в Украине был объявлен карантин, и этот вопрос был снят с повестки дня.

Как известно, в мае 2021 года новоназначенный министр инфраструктуры Александр Кубраков в зале Верховной Рады, представляя программу своих действий на посту, заявил, что будет лоббировать повышение цен на грузовые железнодорожные перевозки.

Напомним, ранее мы писали, что стоимость железнодорожных билетов в Украине вырастет на 2% уже с 1 марта 2021 года. Затем билеты будут дорожать ежемесячно до конца года.