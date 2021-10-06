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Рекорд обновлен: Цены на газ в Европе взлетели до 1600 долларов

Фото из открытых источников

Накануне стоимость газа впервые преодолела 1400 долларов

Стоимость газа на европейском рынке продолжает стремительно расти, обновляя рекорды.

Так, утром в среду, 6 октября, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $1 606 за тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа впервые преодолела 1400 долларов, а сегодня за несколько часов выросла еще на 200 долларов.

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Ранее сообщалось, что Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причину стремительного роста цен на газ.

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