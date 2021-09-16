Цены на газ в Европе упали на 10% после рекордного роста
Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снижается после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров
Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 16 сентября упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит Лондонская биржа ICE.
Цена нефти марки Brent находится выше 75 долларов за баррель. Нефть находит поддержку в резком росте европейских цен на электроэнергию, которые резко выросли из-за такие факторы, как низкие запасы газа и более низкие, чем обычно, поставки газа с территории России.
Ранее сообщалось, что цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла еще почти на 18%, а стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures 15 сентября обновила очередной рекорд и достигла 945 долларов за тысячу кубометров.