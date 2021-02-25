Цены на газ: "Нафтогаз" отсрочил тепловикам часть платежей до осени

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Отсрочка продлится до 30 сентября

Компания "Нафтогаз Украины" предоставила предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за голубое топливо до 30 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на основе меморандума с местными властями. Отсрочку будут предоставлять на разницу между стоимостью газа, установленной в рамках спецобязательств ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для теплокоммунэнерго (при этом она не должна быть ниже предельной цены газа для населения). Такая отсрочка предоставляется для платежей за голубое топливо, потребленное в течение января-апреля текущего года.

В целом с 1 января 2021 цена "Нафтогаза" для тепловиков за ПСО составляет 8 797,74 гривен за тысячу кубометров, а предельная цена для бытовых потребителей, которую установило правительство, - 6 990 гривен.

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Ранее сообщалось, что компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в марте на уровне 6,86 грн за кубический метр с НДС и без стоимости распределения. В то же время для клиентов, которые в прошлом году оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится.