Цены на еду в мире достигли почти семилетнего максимума

Продовольственные продукты на мировом рынке значительно выросли в цене Фото с открытых источников

Больше всего подорожали зерновые культуры, масло и сахар

В январе 2021 мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня почти за семь лет. Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Как отмечается, в настоящее время стоимость продуктов питания растет уже восьмой раз подряд. В частности, больше всего поднялись в цене зерновые, растительные масла и сахар.

При этом добавляется, что среднее значение колебания стоимости на продовольственные продукты достигло отметки 113,3, превысив на 4,3% цифры в декабре 2020 года и установив новый рекорд с июля 2014 года.

Кроме этого, средняя стоимость зерновых культур возросла на 7,1%, а кукурузы - на 11,2%, что по сравнению с прошлогодним январем на 42,3% дороже. Такие резкие изменения цен объясняются значительным уменьшением объемов закупок с мирового рынка и ожиданием меньшего производства со стороны США.

Также повышение стоимости пшеницы на 6,8 процентов связано с уменьшением продаж в России, а риса - спросом из стран Африки и Азии.

Насчет растительных масел, то индекс цен на них вырос на 5,8% и достиг своего максимального значения с мая 2008 года.

"Причиной этого стали меньше, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии за чрезмерного количества осадков и сохранения брака трудовых мигрантов, а также длительных забастовок в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла", - объяснили в организации.

Высокий спрос на сахар вызвал повышение его цены за месяц на 8,1%. Активно поднялась стоимость и молочной продукции. В частности, покупатели платят за нее 1,6% больше, чем в декабре. Такие резкие изменения в цены объясняются уменьшением поставок из Новой Зеландии и увеличением закупок Китая.

Кроме этого, в мире вырос спрос на мясо, поэтому его стоимость выросла на 1,6% относительно предыдущей цены.

Ранее сообщалось, что в Украине весной подорожают овощи, фрукты, крупы и мясо. Их цена вырастет на 7-8%