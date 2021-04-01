Цены на бензин в Украине продолжили рост: Сколько стоит заправить авто

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Автогаз подорожал на 1 копейку

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает "РБК-Украина".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,06 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (+0,01 гривен).

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Напомним, Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка относительно права вернуть банку 247 автозаправочных станций.