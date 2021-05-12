Цены на бензин ускорили рост: Сколько стоит заправить авто

Автогаз подешевел на 1 копейку

Фото из открытых источников

Розничный цены на бензин и дизельное топливо в Украине 11 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает "РБК-Украина".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,33 гривен за литр (+0,24 гривен), на бензин А-95 - 29,34 гривен за литр (+0,24 гривен), на дизельное топливо - 28,29 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,76 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Фото из открытых источников

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Ранее сообщалось, что в Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, которая представляет серьезный риск.