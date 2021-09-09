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Цены на бензин снова выросли: Сколько стоит заправить авто на АЗС

Фото из открытых источников

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз выросли на 1 копейку

По состоянию на 9 сентября в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим днем выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает РБК-Украина.

Как отмечается, средние розничные цены на бензин А-92 составили 28,91 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,15 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (+0,01 гривен).

РБК-Украина

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Напомним, ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетные цены для бензина повышены с 25,53 гривен до 25,94 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,11 гривен до 21,69 гривен за литр.

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