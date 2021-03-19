Цены на бензин резко выросли: Сколько стоит заправить авто

Фото из открытых источников

Бензин А-95 подорожал на 44 копейки

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Об этом сообщает "РБК-Украина" с ссылкой на "Консалтинговую группу А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,80 гривен за литр (+0,44 гривен), на бензин А-95 - 28,81 гривен за литр (+0,44 гривен), на дизельное топливо - 28,21 гривен за литр (+0,44 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (+0,17 гривен).

Новости по теме: Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил активизировать деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведение мероприятий с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива.