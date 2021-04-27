Цены на бензин в Украине растут: Сколько стоит заправить авто

Фото из открытых источников

Автогаз подешевел на 1 копейку

Розничный цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает РБК-Украина.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составили 27,77 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,64 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,81 гривен за литр (-0,01 гривен).

Новости по теме: Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%

Ранее сообщалось, что Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Приватбанка о праве вернуть банку 247 автозаправочных станций.