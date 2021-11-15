Цены на бензин стабильны, а автогаз дорожает: Сколько стоит заправить авто в Украине

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А стоимость дизельного топлива уменьшилась

Розничные цены на бензин в Украине 15 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, дизтопливо подешевело, автогаз наоборот - подорожал. Об этом сообщила пресс-служба "Консалтинговой группы А-95".

Как отмечается, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (0,00 рублей), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 18,75 гривен за литр (+0,01 гривен).

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Напомним, что ранее в Украине цена сжиженного газа на автозаправочных станциях установила новый рекорд - 18,59 грн за литр.

Так, за три дня цены выросли в среднем на 14 коп/л. При этом, цена на ресурс в сетях премиум-сегмента также побила рекорд за всю историю наблюдения.

А с 1 июля до 8 ноября средняя стоимость автогаза в группе выросла на 8 140 грн/т, до 31 750 грн/т, в розницу – на 3,22 грн/л.

Кроме этого, за период с октября 2020 года по октябрь 2021 все виды моторного топлива выросли в цене на 29,8 - 47,4%.

В частности в октябре 2021 года цена: