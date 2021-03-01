Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%

Фото из открытых источников

В среднем его стоимость повысилась на 2,2 грн/л

В Украине сети автозаправочных станций в течение промежутка времени с 1 февраля до 1 марта повысили стоимость автогаза в среднем на 2,2 грн/л (на 17%) - до 15,39 грн за литр. Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95 ".

Как отмечается, в сетях ОККО, WOG и SOCAR автогаз вырос в цене в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

При этом добавляется, что в сети "Приват" ("Укрнафта", "Авиас", ANP и др.) он подорожал до 14,70 грн/л. В частности, среднее повышение цена составляет 2,20 грн/л.

Относительно цен на автогаз на таких АЗС как: "AMIC", "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", SUN OIL, Mango, то они выросли в пределах 2-2,9 гривен за 1 литр.

Новости по теме: Россия ограничила поставки крупнейшего казахстанского производителя автогаза в Украину

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает повышаться стоимость бензина и дизельного топлива. В частности, цена выросла с 10 копеек до 1 гривни за литр.