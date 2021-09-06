Цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 50 копеек

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Минэкономики обнародовало новую максимальную стоимость

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится в публикации Минэкономики.

Как отмечается, очередные расчеты по состоянию на 1 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены для бензина повышены с 25,53 гривен до 25,94 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,11 гривен до 21,69 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.

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Ранее сообщалось, что Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой могут АЗС устанавливать свою наценку.