Цены на бензин и дизтопливо в Украине могут вырасти еще на 50 копеек
Минэкономики обнародовало новую максимальную стоимость
Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится в публикации Минэкономики.
Как отмечается, очередные расчеты по состоянию на 1 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".
Расчетные цены для бензина повышены с 25,53 гривен до 25,94 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,11 гривен до 21,69 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,94 гривен за литр, дизельного топлива - 28,69 гривен за литр.
Ранее сообщалось, что Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой могут АЗС устанавливать свою наценку.