Цена на газ для населения с мая повысится до 7,5-8 грн/куб. м, - источники

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Ряд поставщиков не побоялись выставить цены, сопоставимые с текущими рыночными, – выше 6,99 грн/куб. м

С мая потребители газа автоматически перейдут на годовые контракты и будут платить 7,5-8 грн за куб. м газа до 30 апреля 2022 года. Об этом Алена Голубева со ссылкой на собственные источники пишет в статье "Ориентация - рейтинг: Сколько будет стоить газ и электроэнергия для населения в 2021 году" для 112ua.tv.

Нынешним летом на фоне опустевших ПХГ в Европе цены на газ будут держаться около 6 грн/куб. м, прогнозируют эксперты. Таким образом, некоторое время потребители будут вынуждены немного переплачивать, но затем, если цены не провалятся, а пойдут вверх, они смогут сэкономить.

По информации источников 112ua.tv, цену годовых контрактов в границах 7,5-8 грн/куб. м выставят "Нафтогаз" и крупнейшее объединение газсбытов (работают под брендом "Твой газсбыт" (104.ua). Это стало возможным после подписания контракта с трейдером газсбытов - "ЙЕ Энергия". На долю "Нафтогаза" и газсбытов приходится 13% и 65% соответственно всех домохозяйств, потребляющих газ, – совокупно они обеспечивают 78% всех поставок газа в стране. Это означает, что другие участники рынка должны будут либо работать в таком же ценовом коридоре, либо уйти с рынка, отдав своих клиентов на ПОН – то есть "Нафтогазу". Несмотря на разговоры о том, как сложно работать в убыток, уходить, похоже, никто не готов.

После окончания действия регулируемой цены в марте на апрель объединение "Твой газсбыт", а также ряд других поставщиков выставили цену 6,99 грн/куб. м. "Нафтогаз" и некоторые другие поставщики дали цены даже ниже 6,99 грн/куб. м. Источники на рынке утверждают, что не обошлось без вмешательства Офиса президента, который проделал тот же фокус, что и в январе, когда просил участников рынка снизить до 6,99 грн/куб. м задним числом.

При этом ряд поставщиков не побоялись выставить цены, сопоставимые с текущими рыночными, – выше 6,99 грн/куб. м. В частности, поставщик, работающий под брендом Yasno (ДТЭК), вышел с ценой 7,89 грн/куб. м.