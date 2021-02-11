Цена газа заложена так, что есть зависимость от внешней конъюнктуры, – аналитик

Газсбыты снизили январский тариф до предельной цены Фото из открытых источников

В этой формуле не заложена цена на газ украинской добычи, отметил Виталий Романенко

Формула стоимости газа заложена так, что есть зависимость от внешней конъюнктуры и там не отображена цена на газ украинской добычи.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политический аналитик Виталий Романенко.

Гость студии, комментируя ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, отметил, что до сих пор украинцы не разобрались, что произошло и почему так резко поднялись тарифы.

"В той формуле, которая рассчитывает цену на газ для населения, НАК "Нафтогаз", у нас формула так заложена, что мы фактически зависимы от внешней конъюнктуры. Она привязана, эта формула, к цене колебаний в течении 21 дня на европейских хабах. И в этой цене вы не увидите, в этой формуле не заложена цена газа украинской добычи", – сказал Виталий Романенко.

Политический аналитик добавил, что на сайте НАК "Нафтогаз Украины" не найти себестоимости газа украинской добычи. По его словам, даже на официальные запросы к "Нафтогазу" или ее дочерней компании "Укргаздобыча" под любым предлогом там не сообщат эти данные.

Как сообщали, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств. Согласно сообщению, с 1 января 2021 года цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.