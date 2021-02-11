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Цена газа заложена так, что есть зависимость от внешней конъюнктуры, – аналитик

Газсбыты снизили январский тариф до предельной цены Фото из открытых источников

В этой формуле не заложена цена на газ украинской добычи, отметил Виталий Романенко

Формула стоимости газа заложена так, что есть зависимость от внешней конъюнктуры и там не отображена цена на газ украинской добычи.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политический аналитик Виталий Романенко.

Гость студии, комментируя ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, отметил, что до сих пор украинцы не разобрались, что произошло и почему так резко поднялись тарифы.

"В той формуле, которая рассчитывает цену на газ для населения, НАК "Нафтогаз", у нас формула так заложена, что мы фактически зависимы от внешней конъюнктуры. Она привязана, эта формула, к цене колебаний в течении 21 дня на европейских хабах. И в этой цене вы не увидите, в этой формуле не заложена цена газа украинской добычи", – сказал Виталий Романенко.

Политический аналитик добавил, что на сайте НАК "Нафтогаз Украины" не найти себестоимости газа украинской добычи. По его словам, даже на официальные запросы к "Нафтогазу" или ее дочерней компании "Укргаздобыча" под любым предлогом там не сообщат эти данные.

Новости по теме: Цена на газ в Украине будет зависеть от "улицы" и работы телеканалов, – Кучеренко

Как сообщали, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств. Согласно сообщению, с 1 января 2021 года цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.

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