Цена Bitcoin приблизилась к своему абсолютному рекорду

Кроме того, еще одна криптовалюта, Ethereum, установила новый рекорд стоимости

В понедельник Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что курс Bitcoin поднялся на 4% и сейчас составляет 66,170 долларов. Таким образом Bitcoin приблизился к своему абсолютному рекорду 67,016.50 долларов, который был зафиксирован 20-го октября. Другая криптовалюта, Ethereum, установила свой рекорд в размере 4,768.07 долларов.

Известно, что курс Ethereum поднялся на 59% с начала октября, тогда как Bitcoin зафиксировал рост на около 51%. Такой рост финансисты связывают с инфляцией в США. Эксперты отмечают, что шаткая позиция доллара привела к повышению привлекательности золота у более консервативных трейдеров, но вместе с тем выросла и популярность криптовалют.

Кроме того, в последнее время многие государственные институты и банки разных стран заявляют о поддержке криптовалют. В частности с подобными заявлениями выступил крупнейший банк Австралии и правительство Сингапура.

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Как сообщалось ранее, 15 октября, самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin выросла в стоимости на 4,5%. С 20 сентября криптовалюта выросла в себестоимости в 1,5 раза.