Цена 1 га украинской земли ежегодно будет расти на 7-10%, - Минагрополитики

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На сегодня в стране заключено 28,29 тысяч сделок на 70,57 тысяч га земли

Цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине ежегодно будет расти на 7-10%. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина", ссылаясь на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я базируюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет около 10 тысяч евро", – отметил он.

Как известно, на сегодняшний день в Украине заключено 28,29 тысяч сделок на 70,57 тысяч га земли сельскохозяйственного назначения.

Кроме этого, наибольшее количество сделок зарегистрировано в Харьковской (2 332), Киевской (2 318), Полтавской (2 314) областях.

А наибольшее количество земли продано в Кировоградской (9938 га), Харьковской (9141,2 га) и Полтавской (6294 га) областях.

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Напомним, что ранее Верховная Рада Украины приняла закон, который устраняет пробелы в правовом регулировании вопросов, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество, размещенное на ней. Законопроект поддержали 302 народных депутата.