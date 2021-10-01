Бюджетные расходы на 7,7% отстают от плана, - Минфин

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В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн

В январе-сентябре государственный бюджет Украины свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, в сентябре по доходам общий фонд бюджета перевыполнили на 1,1%, или на 0,9 млрд грн. Всего поступило 83,3 млрд грн.

А перевыполнение обусловлено платежами от Госналоговой: за месяц они составили 39,7 млрд грн (+2,3%, или 0,9 млрд грн).

Всего собрано налога на доходы физических лиц и военного сбора (11,6 млрд грн) и налога на добавленную стоимость (12,6 млрд грн).

Также от таможни получено 40,5 млрд грн с незначительным перевыполнением плана в 0,1% (+0,1 млрд грн). Почти всю сумму обусловил налог на добавленную стоимость (37,8 млрд грн).

Единого соцвзноса за месяц собрано 28,9 млрд грн.

"По доходам за 9 месяцев общий фонд бюджета перевыполнен на 3,8% от плана, или на 28,6 млрд грн. Всего в казну поступило 783,3 млрд грн", - сообщила пресс-служба.

Из них налоговая перечислила 449,6 млрд грн (5,1% сверх плана), таможня – 284,6 млрд грн (3% сверх плана).

Кроме этого, единого соцвзноса за три квартала собрано 250,3 млрд грн, что на 8,1 млрд грн превысило ожидаемые показатели.

"Расходы отстают от плана, а именно на 7,7%, их совершено на 827,1 млрд грн. Полностью профинансированы соцрасходы, оборона, обслуживание долга и субвенции местным бюджетам", - говорится в сообщении.

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Бюджет сведен с дефицитом 37,4 млрд грн, в общий фонд с дефицитом в 39,8 млрд грн. Плановый дефицит составляет 141,1 млрд грн.

Так, государственные заимствования отстают от плана на 22,3% и составляют 360,8 млрд грн за январь-сентябрь.

"От внутренних займов (ОВГЗ) бюджет привлек 260,8 млрд грн, в том числе 69,2 млрд грн, в иностранной валюте (2 млрд долларов и 418,1 млн евро)", - отметили в Минфине.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Важнейшим приоритетом являются медики, военные, ветераны войны.