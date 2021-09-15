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Бюджет-2022: На медицину заложат 193 млрд гривен

Фото из открытых источников

Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 грн

Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд грн на медицинскую отрасль. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

"Медицинская отрасль получит 193 млрд гривен, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Если сравнивать с 2019 годом, то бюджет на медицину увеличился в два раза", - отметил он.

По словам Шмыгаля, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.

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Как сообщалось ранее, государственный бюджет на 2022 год впервые будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. По словам Шмыгаля, это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы.

 

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