Бюджет-2022: На медицину заложат 193 млрд гривен

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Благодаря этому минималка у врачей вырастет до 20 000 грн

Кабинет министров Украины закладывает в государственный бюджет на 2022 год 193 млрд грн на медицинскую отрасль. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседание правительства.

"Медицинская отрасль получит 193 млрд гривен, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Если сравнивать с 2019 годом, то бюджет на медицину увеличился в два раза", - отметил он.

По словам Шмыгаля, это позволит установить минимальную зарплату врача на уровне 20 000 гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22 500 гривен.

Как сообщалось ранее, государственный бюджет на 2022 год впервые будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. По словам Шмыгаля, это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы.