Бурмич: Возможность АРМА изымать собственность без решения суда о конфискации нарушает Конституцию

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет забирать чужую собственность без решения суда о конфискации, что нарушает статьи Конституции Украины. Об этом в своем блоге сообщил народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолий Бурмич.

"После борьбы со свободой слова "необольшевики" взялись за собственность… Вчера, 26 апреля, в день 35-летия трагедии на Чернобыльской АЭС Антикоррупционный комитет ВР Украины провел свое очередное заседание для рассмотрения ряда законопроектов на предмет выявления в них коррупционных признаков. Одним из таких законопроектов был проект за №5173, предусматривающий внесение поправок в Закон "Об упрощении декларирования". Закон в целом нужный, депутаты все поправки обсудили и приняли оптимальные решения, если бы не одно но. Это но заключается в следующем. Последней, 22 поправкой, в нарушение 116 статьи Закона "О регламенте" предлагалось внести изменения в другой Закон "О деятельности Агентства по розыску и управлению арестованными активами АРМА". Вопрос абсолютно не касающийся темы и закона №5173", – отметил он.

По словам парламентария, поправкой предлагалось исключить из закона об АРМА ч.7 ст.21, которой предусматривалось следующее требование: в случае управления активами в виде доли в уставном капитале в виде акций, паев управитель во время выполнения полномочий собственника таких активов в высших органах управления соответствующего юридического лица обязан согласовывать свои действия с собственником этих активов.

"Иными словами, ничего с корпоративными правами АРМА не может сделать без согласия собственника, т.е. либо конфискация по решению суда – и делайте все, что предусмотрено законом (конкурс, торги, перечисление в бюджет и т.д.), либо согласие собственника. Принятие этой поправки дает возможность АРМА без решения суда о конфискации распоряжаться собственностью, на которую наложен арест, без компенсации и ответственности перед собственником. Фактически создается возможность забирать чужую собственность без решения суда о конфискации!", – отметил Бурмич.

Представитель ОПЗЖ добавил, что теперь не нужно доказывать чью-то вину, чтобы забрать активы, достаточно по какой-либо причине наложить арест и передать АРМА.

"А в случае если следствие и суд решит, что арест был наложен не обосновано, то может случиться, что и возвращать будет нечего, компенсаций собственник тоже не дождется. Создан прецедент, а точнее механизм изъятия и передела собственности без суда об отчуждении и конфискации. Так делали большевики. Такой механизм нарушает следующие ст. Конституции Украины – 1, 8, 13, 41, убивает инвестиционный климат, дает возможность нечистым на руку силовикам и чиновникам "по беспределу отжимать" понравившееся имущество и активы других, как физических, так и юридических лиц. Конечно, это не Чернобыльская трагедия, но для защиты частной собственности сродни ей…", – резюмировал Анатолий Бурмич.