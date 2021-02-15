Будем платить все больше, пока не изменим подход к тарифообразованию, – аналитик

Телеканал ZIK

Сейчас ничего не меняется, констатировал Виктор Скаршевский

До тех пор, пока в Украине не изменят подход к тарифообразованию, потребителям придется платить все больше.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт, отвечая на вопрос о наличии конфликта у бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" и действующего и. о. министра энергетики Юрия Витренко с НАК "Нафтогаз Украины", отметил, что такой конфликт существует.

"Да, есть конфликт. Сейчас Витренко инициирует, чтобы несколько активов из "Нефтегаза" передать Министерству энергетики. Но эти все конфликты - вокруг перераспределения и контроля за финансовыми потоками, иногда даже коррупционными. И как бы этот конфликт не завершился, это все в любом случае отобразится на повышении тарифов и цен на газ для населения. То есть для простых граждан эти все конфликты - они без разницы с точки зрения их содержания, потому что факт, результат будет - повышение цен и тарифов на природный газ для населения, и на жилищно-коммунальные услуги", – сказал Виктор Скаршевский.

Аналитик объяснил, как выйти из такой ситуации.

"Ничего не меняется. Да, МВФ, конечно, переживает, что не все так быстро делается, как хотелось бы, с точки зрения повышения тарифов, но подход не меняется. Временная мера - до 31 марта немножко ограничим, а дальше весь этот так называемый рынок будет продолжать функционировать, также будут повышаться цены, тарифы. Вот с 1 апреля существенно повысятся тарифы на электроэнергию для населения, потому что сейчас это временная мера до 31 марта - 1,68 грн за киловат/час. Так что здесь конфликт - не конфликт, мы будем платить больше, пока не поменяем вообще подход к тарифообразованию", – отметил он.

Как свидетельствуют данные Госстата, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.