Биткойн достиг уровня в 48,5 тысяч долларов: то этому послужило

Рост произошел после того, как Bank of NY Mellon сформировал подразделение цифровых активов

Сегодня криптовалюта биткойн выросла более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это произошло после того, как Bank of NY Mellon сообщил, что сформировал подразделение цифровых активов.