Биткойн достиг уровня в 48,5 тысяч долларов: то этому послужило
Рост произошел после того, как Bank of NY Mellon сформировал подразделение цифровых активов
Сегодня криптовалюта биткойн выросла более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, это произошло после того, как Bank of NY Mellon сообщил, что сформировал подразделение цифровых активов.
Ожидается, что новое подразделение начнет работать в конце 2021 года. Оно должно помочь клиентам хранить, передавать и выпускать цифровые активы.
К слову, биткойн подорожал более чем на 60% с начала текущего года после роста более чем на 300% в 2020 году.
Ранее сообщалось, что американская автомобильная компания Tesla Илона Маска купила биткойн на 1,5 миллиарда долларов, в результате криптовалюта резко поднялась в цене. Стоимость биткойна "взлетела" на 12% и установила новый рекорд себестоимости 43 200 долларов.