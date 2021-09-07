Биткоин резко обвалился на 12%

Биткоин Фото из открытых источников

По состоянию на 18:15 по киевскому времени курс биткоина находился на уровне 45 737 долларов

Криптовалюта биткоин в ходе сегодняшних торгов резко обвалилась. В течение дня ее стоимость просела на 12%. Такие данные приводит биржа Coindesk.

В частности, по состоянию на 18:15 по киевскому времени курс биткоина находился на уровне 45 737 долларов. Падение с начала торговой сессии составило 11,56%.

Отметим, до этого биткойн демонстрировал сильный рост, поднявшись почти до 52 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с мая.

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Ранее сообщалось, что Украина попала в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. В частности, украинские инвесторы заработали около 400 миллионов долларов прибыли на биткоине.