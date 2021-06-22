Bitcoin упал до январского уровня из-за усиления Китаем давления на криптовалюту

Падение произошло на фоне призыва Китая к платформе онлайн-платежей Alipay принять меры против криптовалют

Китай усилил давление в отношении цифровых валют и заявил основным платежным платформам и кредитерам, что криптовалютная торговля не будет разрешена. Об этом сообщил CNN.

"Торговля криптовалютой и спекулятивная деятельность... порождают риски незаконных трансграничных передач активов и отмывания денег", - заявил Центральный банк Китая.

На фоне этих событий, по данным Coindesk, Bitcoin подешевел на 10% до 31 179 долларов за монету, что стало самым низким уровнем с января. Затем он стабилизировался в цене и в последний раз торговался на уровне 33 000 долларов за монету, что является минимальным значением за две недели.

Кроме того, другие криптовалюти также резко упали – Ethereum потерял 8%, а Dogecoin обвалился на 20%.

Хотя Китай не запрещает криптовалюту полностью, регуляторы в 2013 году заявили, что Bitcoin не является настоящей валютой, и запретили финансовым и платежным учреждениям осуществлять с ним сделки. Тогда они ссылались на риск того, что Bitcoin может быть использован для отмывания денег, а также на необходимость "поддерживать финансовую стабильность" и "защищать статус юаня как фиатной валюты".

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