Bitcoin получил самое большое обновление за 4 года: что изменилось

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В частности, внесены изменения в цифровые подписи

В блокчейне самой популярной криптовалюты Bitcoin стартовало крупнейшее за последние 4 года обновление Taproot, которое должно повысить конфиденциальность и эффективность транзакций, а также – открыть потенциал для смарт-контрактов. Об этом пишет CNBC.

В частности, внесут изменения в цифровые подписи – это позволит агрегировать несколько подписей для одной транзакции в единую подпись.

В настоящее время биткоин использует алгоритм, который создает подпись из закрытого ключа, управляющего кошельком биткоинов. Вместо этого после обновления ключи будут более конфиденциальными и менее заметными в цепочке транзакций.

"Обновление Taproot сделает смарт-контракты дешевле и меньше с точки зрения места, которое они занимают на блокчейне", – добавляет издание.

Смарт-контракт – разновидность сделки в форме закодированных математических алгоритмов, заключение, изменение, выполнение и расторжение которых возможны только с использованием компьютерных программ (блокчейн платформ) в рамках сети Интернет.

По словам экспертов, этот расширенный функционал имеет "впечатляющий потенциал".

Сообщается также, что смарт-контракты можно будет использовать почти для любых транзакций – от ежемесячной уплаты аренды до регистрации вашего автомобиля.

Хотя биткоин-сообщество согласилось зафиксировать обновление в июне, само внедрение произошло лишь в ноябре.

Задержка на несколько месяцев объясняется предоставлением достаточного времени для тестирования и уменьшения вероятности того, что во время обновления что-нибудь пойдет не так.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютой "незаконными" и запретил зарубежным криптовалютным биржам оказывать услуги инвесторам в стране.