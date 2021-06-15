В Украине резко подорожал бензин после публикации новой максимальной цены

АЗС Фото из открытых источников

Автогаз подешевел на 5 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает РБК-Украина.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,36 гривен за литр (+0,15 гривен), на бензин А-95 - 29,29 гривен за литр (+0,31 гривен), на дизельное топливо - 27,71 гривен за литр (+0,37 гривен), на автогаз - 15,61 гривен за литр (-0,05 гривен).

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Ранее сообщалось, что Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.